Сенатора от Карагандинской области выберут из трех кандидатов

Выборы состоятся 28 июня в здании Дворца культуры горняков в Караганде.

В Карагандинской области из шести претендентов на мандат депутата Сената Парламента РК осталось три кандидата. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов на брифинге на площадке региональной Службы коммуникаций.

«На один мандат по области выдвинулись шесть претендентов, из них пять путем самовыдвижения: Ильгизар Ахмадишин, Сергей Водько, Аристотель Исагулов, Шамиль Осин и Алия Садырбаева. Рыскали Абдикеров выдвинут решением маслихата Шетского района. Областная избирательная комиссия рассмотрела представленные документы, проведена проверка на соответствие требованиям Конституции РК и Конституционного закона «О выборах в РК», – сказал Еркара Аймагамбетов.

В итоге зарегистрировано три кандидата: секретарь Карагандинского областного маслихата Рыскали Абдикеров, директор областного центра медицинской помощи ветеранам войны Ильгизар Ахмадишин и первый проректор Карагандинского государственного технического университета Аристотель Исагулов. По информации спикера, предприниматели Сергей Водько и Шамиль Осин сняли свои кандидатуры, а Алия Садырбаева не представила областной избирательной комиссии необходимые документы.

Регистрация кандидатов завершилась 7 июня. Предвыборная агитация началась 8 июня и продолжится до 00.00 часов 27 июня. «Зарегистрированные кандидаты имеют график встреч с депутатами маслихатов региона. Места для встреч с выборщиками предоставляют органы исполнительной власти, – проинформировал Еркара Аймагамбетов. – Местом проведения совместного заседания выборщиков определен Дворец культуры горняков в Караганде. Пункт голосования откроется 28 июня в 10.00, и в 11.00 начнется заседание выборщиков».

На нынешних выборах в Сенат в пилотном порядке будет применена электронная регистрация выборщиков. «Пилотный проект разработан Центральной избирательной комиссией РК в рамках цифровизации избирательной системы. Электронная регистрация позволит в онлайн-режиме размещать на официальном сайте Центризбиркома информацию о явке выборщиков, а также о предварительных итогах голосования», – пояснил председатель облизбиркома.

Как озвучено на брифинге, на организацию и проведение выборов депутатов в Сенат в области затратят 5,4 млн тенге. Деньги выделены из республиканского бюджета. На предвыборную агитацию каждому кандидату полагается 1,3 млн тенге. Эти средства предназначены на проведение встреч с выборщиками, изготовление агитматериалов, выступления в СМИ. В 2,1 млн тенге обойдется организация выборов. И около 2 млн тенге получат в качестве командировочных депутаты маслихатов, которые приедут на выборы в областной центр из городов и районов региона.

По сведениям областной избирательной комиссии, сейчас в области 295 депутатов маслихатов, которые и будут избирать сенатора.

31 августа 2017 года истекает конституционный срок полномочий сенаторов, избранных 19 августа 2011 года. Указом Президента РК выборы в Сенат Парламента РК назначены на 28 июня 2017 года. Сенаторов избирают выборщики – депутаты маслихатов.

Согласно Конституции и законодательству депутатом Сената Парламента может стать гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние десять лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет.

На фото: председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов