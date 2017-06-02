Сегодня в Караганде выступит исполнитель горлового пения из Горно-Алтайска Добрыня Сатин

Академический оркестр имени Таттимбета 2 июня в зале «Шалкыма» закрывает 29-й концертный сезон. Гостями вечера станут музыканты из Горно-Алтайска – заслуженный деятель искусств России Владимир Кончев и мастер горлового пения Добрыня Сатин.

Дирижировать будут заслуженные деятели РК Дуйсен Укибай, Абдугалисын Шоканбаев. В концерте примут участие Сержан Мусайын и Анна Муругова, а также солисты оркестра имени Таттимбета.

Добрыня Сатин – известный исполнитель горлового пения, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, лауреат премии главы Республики Алтай имени Алексея Калкина. Он представляет традиционное искусство своего народа, восхищая слушателей игрой на национальных инструментах – смычковом икили, щипковом топшуре и язычковом комусе.

Владимир Кончев – художественный руководитель, дирижер Государственного оркестра Республики Алтай, музыкант-аранжировщик, инструменталист, педагог, председатель правления регионального хорового общества Республики Алтай.

Начало концерта в 18.30. Цена билетов – 800 и 1000 тенге.