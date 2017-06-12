В Караганде подвели итоги акции «Правила Хорошего Аристона» от компании «Эргономика»

Розыгрыш акции «Правила Хорошего Аристона» от компании «Эргономика» состоялся 10 июня, передает novoetv.kz.

На протяжении 9 лет компания «Эргономика» совместно с торговой маркой «Аристон» проводят масштабные акции для карагандинцев.

Во время отключения горячей воды в городе жители могли приобрести водонагреватели по специальной цене и стать участниками розыгрыша.

В этом году акция проходила с 20 апреля по 10 июня. За это время многие жители Караганды решили проблему отсутствия горячей воды и сделали свою жизнь комфортнее!

Кроме этого, стать участником розыгрыша можно было, позвонив на «ТЕКС радио» и во время прямого эфира спеть песню или рассказать стих, которые включали в себя слова «Аристон», «Титан» и «Эргономика». Самые креативные и талантливые получили поощрительные призы в виде фильтров для воды и купонов на участие в розыгрыше, который прошел 10 июня у здания компании «Эргономика». Среди участников акции разыгрывались: сумки для ноутбуков и дорожные, фильтры для воды, толстовки и супер призы – Титаны Аристона.

Активный участник акции Александр Дмитриенко даже спел песню собственного сочинения под гитару. Хорошее настроение, подарки подарили друг другу жители нашего города и компания «Эргономика» совместно с торговой маркой «Аристон»!

В следующем году эта акция будет юбилейной. Организаторы обещают приготовить приятные сюрпризы для победителей!