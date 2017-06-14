Ремонт дорог продолжается в Караганде

На улицах Караганды с каждым месяцем появляется все больше отремонтированных дорог.

В Майкудуке ремонтируют объездную дорогу в 12 микрорайоне, об этом сказал заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» Жансагимов.

Ремонт дорог производит ТОО «Арм Строй» на общую сумму более 100 млн. тенге.

Работы по ремонту автодороги начали 15 мая и планирует закончить 15 июля. В настоящее время ведется монтаж бортовых камней, фрезерование асфальта, устройство пешеходного перехода.