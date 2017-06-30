Рейтинг лучших вузов составили в Казахстане

В Казахстане выявили лучшие вузы по различным направлениям.

Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) на своём официальном сайте представило национальный рейтинг лучших вузов Казахстана 2017 года.

В национальном рейтинге лучших вузов НКАОКО учебные заведения представлены по следующим направлениям: многопрофильные, технические, гуманитарно-экономические, педагогические, вузы искусства и медицинские.

Методология рейтинга была одобрена международными экспертами, опубликована в зарубежных рейтинговых журналах и была представлена на различных международных конференциях в городах Шанхае и Братиславе.

Для всесторонней оценки высших учебных заведений используются три оценки. Первая оценка определяется параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов, вторая – репутационная оценка отражает мнение представителей академических и научных кругов, третья оценка – репутационная оценка работодателей.

В этом году в национальном рейтинге вузов Казахстана-2017 принял участие 61 вуз. Однако вошли в рейтинг только 57 вузов. Это вузы, которые набрали не менее 30% от максимального числа баллов по академической деятельности.

Топ-3 лучших многопрофильных вузов страны выглядит так:

1. Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

2. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.

3. Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

В тройку лучших технических вузов Казахстана вошли:

1. Казахстанско-Британский технический университет.

2. Карагандинский государственный технический университет.

3. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева.

Лучшими гуманитарно-экономическими вузами стали:

1. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

2. Алматы менеджмент университет (AlmaU).

3. Университет Нархоз.

Среди медицинских вузов лидерами оказались:

1. Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

2. Карагандинский государственный медицинский университет.

3. Государственный медицинский университет города Семея.

Тройка лучших педагогических вузов выглядит так:

1. Казахский государственный женский педагогический университет.

2. Павлодарский государственный педагогический институт.

3. Костанайский государственный педагогический институт.

У Казахского национального университета искусств не было ни одного соперника, так что этот вуз оказался лучшим в своём направлении.

Подробную информацию о рейтинге каждого вуза можно найти на сайте агентства.