Продуктовый оптово-распределительный логистический центр появится в Караганде

Продуктовый оптово-распределительный логистический центр ТОО «Альфарух»займет более 20 гектаров.

Новый центр расположится в районе старого аэропорта.

8 июня этот проект состоялся запуск проекта с участием акима Карагандинской области Ерлана Кошанова.

«Есть поручение Главы государства сделать аграрный сектор новым драйвером развития экономики. И мы делаем к этому первые шаги. Сегодня мы даем старт началу строительства оптово-распределительного логистического центра. Это очень важный и нужный для области проект. Самое главное – это позволит масштабно, для всего населения, снизить цены на продукты питания», – сказал Ерлан Кошанов

После открытия состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы на строительной площадке.

Реализация проекта рассчитана на два этапа,которые пройдут с 2017 по 2019 год.

Стоимость первого этапа составляет 10,5 млрд тенге, в него входит: строительство оптово-продовольственного центра, складов, овощехранилища, зоны таможенного оформления.

Мощность оптово-логистического центра по погрузке-разгрузке товаров и обработке грузов составит более 350 тыс. тонн в год.

«Оптово-распределительный логистический центр строится для обеспечения продовольственной продукцией региона и страны, с потенциалом на соседние государства. Здесь местные сельхозтоваропроизводители смогут реализовать свою продукцию без посредников, им будет предоставлено более 2500 торговых мест. Помимо оптовой торговли, в выходные дни предусмотрена розничная торговля. Предусмотрено хранение овощей, выращенных растениеводами области, и животноводческой продукции от сельхозкооперативов»,- говорит финансовый директор ТОО «Альфарух» Тамир Даутов.

Запуск центра планируется в третьем квартале 2018 года.