Поля против саранчи обрабатывают в Карагандинской области

В Карагандинской области против саранчи обработают более 90 тыс. га полей.

Деньги на это выделены из республиканского и областного бюджетов.

В Улытауском и Жанааркинском районах наибольший фронт работ: борьба с вредителями ведется на земле и с воздуха. Для уничтожения вредителей используются пестициды современного поколения.

В Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета Государственной инспекции в АПК МСХ РК сказали, что благодаря своевременным мерам нашествий саранчи в регионе нет уже много лет.

«В девяти районах области действуют филиалы республиканского методического центра фитосанитарной диагностики. Специалисты обследуют территории и ежегодно выдают прогноз по вредителям, сколько площади полей необходимо обработать. Пик по саранче был в начале 2000-х годов — тогда приходилось обрабатывать до 800 тыс. га. Затем пошло на спад. В некоторые годы обрабатывали всего 40 тыс. га. В 2016 году обработка производилась на площади 134 тыс. га, а в этом прогноз получили на 93 тыс. га», — рассказал заместитель руководителя областной территориальной инспекции Азилхан Абаканов.

В мае в области приступили к обследованиям. Этот процесс начинается сразу же после рождения личинок вредителя.

Результат такой: обработка полей против стадных саранчовых требуется в пяти регионах области. Это — Актогайский, Жанааркинский, Нуринский и Улытауский районы, а также город Каражал. Больше половины всей площади, на которой уничтожают саранчу, приходится на Жанааркинский район — 41,3 тыс. га. В Улытауском районе обработают 38 тыс. га.

«Если на юге республики распространены разные виды стадной саранчи — мароккская, азиатская, у нас развит только один — итальянский прус. Проблем с уничтожением вредителей никаких нет, работа идет в плановом порядке. О сроках обработки местное население оповещают заранее, чтобы жители соблюдали меры безопасности», — пояснил Азилхан Абаканов.

Кроме этого, из областного бюджета выделили 47 млн. тенге на обработку 11 тыс. га полей против нестадных саранчовых.

Как сообщили в инспекции, на полях области производится борьба и с другими вредителями — серой зерновой совкой, колорадским жуком.