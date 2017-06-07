Полиция Караганды взяла под усиленный контроль общественный транспорт

В Карагандинской области 6 июня началось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Отработка будет продолжаться до 8 июня.

«Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области будет выявлять незаконных перевозчиков. На дорогах региона усилится контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта», – сообщили в ведомстве.

Соблюдение правил организованных перевозок групп детей в автобусах, соответствие конструкции транспортных средств требованиям безопасности, своевременное прохождение техосмотра – все это попадает в зону внимания полицейских во время отработки.

По информации местной полицейской службы, за 5 месяцев в области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. В этих авариях погибли два человека и пять получили различные травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение. За 5 месяцев 2016 года было зарегистрировано 14 ДТП, в которых два человека погибли и 15 пострадали. Но любителей экстремальной езды на дорогах остается немало: с начала года стражи порядка выявили и пресекли свыше 115 тыс. нарушений.

Водителей общественного транспорта и руководство автопарков наказывали административными штрафами за различные нарушения. Нередко пассажиров перевозили в незаконно переоборудованном автотранспорте. Были факты, когда на линию выпускали автобусы с техническими неисправностями. В некоторых случаях водители пренебрегали режимом труда и отдыха.