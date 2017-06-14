Один из этапов республиканского конкурса пройдет в Караганде

В Караганде отборочный тур проекта «Мен – қазақпын» пройдет 18 июня в 11.00 во Дворце культуры горняков.

В Казахстане стартовал международный музыкальный проект «Мен – қазақпын», цель которого-популяризация казахской культуры. В нем могут принять не только жители Казахстана, но и казахоязычные музыканты из России, КНР, Монголии, в возрасте 18-40 лет, исполняющие народные песни на национальных инструментах: домбра, кобыз, сырнай. Сценическая одежда участников также должна быть выдержана в национальном стиле.

Организатором этого проекта выступила республиканская телерадиокомпания «Казахстан». В каждом регионе страны будут проходить отборочные туры среди исполнителей народной музыки (терме, кюи). Самые лучшие получат право участвовать в республиканском телевизионном конкурсе.

Проект «Мен – қазақпын» проводится при поддержке областного управления культуры и областного научно-методического центра досуга и народного творчества.

В финале регионального отборочного тура организуют гала-концерт.