Обгоревшему при пожаре от падения части ракеты жезказганцу срочно требуется кровь

Кровь пострадавшему необходима в связи с проведением операций по пересадке кожи. Состояние Вячеслава Тыца по-прежнему остается тяжелым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сестру пострадавшего Наталью.

«Вячеслав работает в этой компании с 1998 года. Все это произошло неожиданно. Мы даже не предполагали, что такое случится. И как ко всему неожиданному, мы были не готовы к этому. Ни морально, ни финансово. Брат жил с родителями, он не женат. За несколько дней до пожара он в числе мобильной группы уехал туда. Их там распределяют по разным секторам. Ну, я думаю, это ужасное стечение обстоятельств. В тот день была ужасная погода. Ветер сильный был. В черте города даже у нас пластиковые окна раскрывались от ветра, а в поле там вообще ужас что творилось, наверное… А сейчас вот он лежит в реанимации. Ему сделали три операции по пересадке кожи. Состояние вчера немного ухудшилось… Ему требуется кровь любой группы. Если кто может, помогите нам!» — в слезах рассказала Наталья Тыц.

Со слов женщины, они очень надеются на то, что люди не останутся равнодушными и помогут им собрать кровь. Ведь сейчас жизнь Вячеслава во многом зависит и от этого.

«Кровь можно сдать в Областном центре крови по адресу: проспект Шахтеров, 81. Нужно взять в регистратуре квиток о том, что кровь для Вячеслава Тыца. А после сдачи оставить этот квиток там же. Я потом приеду и заберу квитки, чтобы показать их медикам. Кровь можно сдавать любой группы, самое главное, чтобы доноры были здоровы. Но сотрудники центра проверят это все на месте. Прошу, не оставайтесь в стороне! От этого зависит жизнь моего брата! У него очень плохие медицинские показатели», — добавила Наталья.

Также сестра пострадавшего сообщила, что сейчас все лечение и необходимые процедуры оплачивает компания-работодатель, в которой трудился Вячеслав. Иначе они бы не справились и не сумели найти деньги на дорогостоящие препараты. Семья Тыц с нетерпением ждет, что Вячеслав все-таки выкарабкается и пойдет на поправку.

Напомним, сообщение о пожаре в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» поступило в ДЧС Карагандинской области 14 июня в 18.04. Отмечалось, что возгорание сухой травы произошло в запланированных зонах падения. По данным КЧС МВД РК, в результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения. Еще один житель Жезказгана 1968 года рождения Вячеслав Тыц был госпитализирован. У него обгорело 45 процентов кожных покровов. Он трудился водителем КамАЗа в АО «НПО машиностроения». В 1.20 пожар был локализован. В 3.31 — ликвидирован. В ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники. Ранее в КЧС заверили, что упавшая близ Жезказгана отработанная часть ракеты не содержит смертельный гептил.