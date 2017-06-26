Новый памятник предлагают установить в Караганде

Памятник «челнокам» предлагают установить в Караганде, передает газета nasha-yarmarka.kz.

Председатель Евразийской ассоциации предпринимателей Жомарт Алдангаров в очередной раз поднял вопрос об установке в Караганде памятника «челнокам».

Впервые этот вопрос подняли четыре года назад: 5 апреля 2013 года было направлено обращение на имя Президента РК относительно установки памятников «челнокам».

Для обсуждения проекта даже пригласили архитектора и художника. Они считают, что памятник должен изображать предпринимателей разных временных отрезков: челнок, начинающий производитель, современный бизнесмен.

Сразу же определили наиболее подходящее для композиции место.

«После развала Советского Союза весь рынок в Караганде был сосредоточен на пересечении проспекта Бухар жырау и улицы Молокова. И в настоящее время в этом районе огромная торговая сеть», — объяснил господин Алдангаров.

15 июня Жомарт Алдангаров был на личном приеме у акима Карагандинской области, в ходе которого он вновь озвучил свое предложение. Осталось только решить вопрос с выделением земельного участка.