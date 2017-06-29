Новая концепция госполитики в области религии утверждена Президентом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил концепцию государственной политики в религиозной сфере, целью которой называют укрепление стабильности и безопасности.

Подписанный Назарбаевым 20 июня указ об утверждении этой концепции на ближайшие три года опубликован в официальной прессе.

В этом документе говорится, что светское государство не вмешивается во внутренние дела религиозных объединений, однако государство «должно регулировать и контролировать содержательную и общественную деятельность религиозных объединений, требовать соблюдения законов и интересов государства».

Кроме того, в концепции говорится «о формировании общегосударственной системы противодействия экстремистской идеологии и нейтрализации деструктивной деятельности некоторых течений, прикрывающихся религиозными лозунгами».

Концепция признает остроту проблемы качества кадров в области религиоведения, теологии и исламоведения. Власти страны в концепции говорят о необходимости регулирования порядка получения казахстанцами теологического образования за рубежом.

В концепции отмечается также, что системный информационный вброс в общество радикальных идей «создает благоприятные условия для вербовки и рекрутирования новых членов в ряды террористов и экстремистов» и что радикально настроенные представители «деструктивных течений» потенциально готовы к актам насилия.