На 50 процентов увеличится к 2050 году потребление электроэнергии в Казахстане

Потребление электроэнергии Казахстаном увеличится на 50 процентов к 2050 году , по сравнению с 2016 годом, передает Today.kz.



Об этом сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев на пленарном заседании Всемирного Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации» в Астане.

«Предполагается, что к 2050 году потребление электроэнергии Казахстаном увеличится на 50 процентов, по сравнению с уровнем 2016 года, и составит 123 миллиарда киловатт в час. В 2030-2040 годах произойдет массовое плановое выбывание старых мощностей. Таким образом, к 2050-му только пятая часть прогнозируемого спроса будет покрыта за счет существующих мощностей. Тогда-то Казахстану и придется делать выбор – строить новую угольную генерацию или активно развивать ВИА», — сказал Бозумбаев.

По результатам исследования, как отметил министр, , пик мирового потребления нефти достигнет в 2030 году . По словам Каната Бозумбаева, Казахстану необходимо акцентировать внимание на нефтехимической продукции.

«Также стране следует уделить внимание экспорту нефтехимической продукции и производству нефтехимической продукции. Сегодня у нас текущие планы по развитию производства полипропилена на 500 тысяч тонн, полиэтилена — на 800 тысяч тонн, ПЭЦ на 430 тысяч тонн превысит потребление. Но в дальнейшем нам нужно будет изучить вопросы развития дополнительных пределов продукции нефтехимии с учетом экспортных возможностей – ПВХ в Азию, АБС в Китай и поликарбонат в Юго-Восточную Азию», — уточнил глава МЭ РК.