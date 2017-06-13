Молодежный военно-патриотический сбор начался в Карагандинской области

Сегодня в Спасске начался молодежный военно-патриотический сбор «Айбын».

Сбор посвящен 25-летию образования Вооруженных Сил Казахстана, а в нашем регионе его проводят уже в третий раз.

В этом году на военно-патриотический сбор молодежи приехала команда из России. Кроме того, в нем участвуют команды военно-патриотических клубов из 16 городов и областей Казахстана, воспитанники республиканских военных школ-интернатов, республиканской школы «Жас Ұлан» и лицея «Арыстан». В качестве наблюдателей присутствуют представители из Узбекистана.

«Айбын» проходит в учебном центре «Спасск» Регионального командования «Астана».

В рамках конкурсной программы клубные команды должны будут представить презентации своих достижений, ученики военных интернатов – рассказать о своих учебных заведениях.

Участников ждут викторины и конкурсы на знание национальной истории, основных дат и знаменательных событий становления Республики Казахстан, истории и развития Вооруженных Сил на современном этапе, основ военного дела, образцов вооружения и военной техники.

Команды будут соревноваться по военно-прикладным видам спорта, участвовать в военизированной эстафете. В рамках программы пройдет арт-фестиваль «Голосящий Айбын».

Сбор организован для укрепления сотрудничества между юнармейскими объединениями, совершенствования военно-патриотической работы в стране, а также пропаганды воинской службы и повышения имиджа Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Военно-патриотический сбор «Айбын» продлится до 17 июня.