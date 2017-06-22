Кто получит льготы на рыбалку в Карагандинской области

Стал известен список тех, кто получит льготы на рыбалку в Карагандинской области.

Пенсионеры Караганды получили льготы на любительскую рыбалку. Для пенсионеров от 63 до 70 лет путевка на любительскую рыбалку будет стоить вполовину меньше обычной цены. А для рыбаков старше 70 лет путевка будет бесплатная.

Льгот для пенсионеров-рыболовов очень долго добивался известный карагандинский общественный деятель Дмитрий Бойко.

«Я ходил с этой проблемой ко многим акимам, но безрезультатно. А нынешний аким области Ерлан Кошанов пошел мне навстречу. Это пример, достойный подражания. Все решилось очень быстро. Я увидел человека, у которого за словом следует дело. 4 мая я отдал Ерлану Жакановичу записку, а 17 мая меморандум уже был подписан. Эти льготы закреплены в меморандуме, заключенном Управлением природных ресурсов, Территориальной инспекцией лесного хозяйства, общественными организациями рыболовов и природопользователями, за которыми закреплены водоемы», — рассказал Дмитрий Макарович Бойко.

Сейчас путевка на любительскую рыбалку стоит 500 тенге на водоемах общего пользования.

От 2000 тенге нужно заплатить, чтобы порыбачить на коммерческих водоемах: канал имени Сатпаева; озёра Сасыкколь, Токсумак и Рудничное; Самаркандское, Шерубайнуринское, Бидаикское, Чкаловское и Ащисуйское водохранилища; плотины Сакен, Петровка и Айда; реки Кульсу и Ащису.

В интернете создадут единую базу данных, в которую будут включены все областные водоемы, природные ландшафты и памятники. Планируется проводить конкурсы «Лучший рыбохозяйственный водоем», «Лучший объект рекреации», «За активную благотворительную деятельность», «Меценат года». В области будут организованы семинары, форумы, круглые столы с целью популяризации экологического туризма.

Кому положены льготы:

• Пенсионерам в возрасте 63-70 лет — в размере 50 % скидки от стоимости путевки на любительское рыболовство на закрепленных за природопользователями рыбохозяйственных водоемах.

• Предоставляются на безвозмездной основе путевки на любительское рыболовство на закрепленных рыбохозяйственных водоемах участникам ВОВ и приравненным к ним ветеранам-афганцам, участникам чернобыльских событий, а также пенсионерам старше 70 лет.