Космонавты с МКС приземлятся в Карагандинской области

2 июня ожидается приземление 51-й длительной экспедиции Международной космической станции (МКС).

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-03» с международным экипажем — российским космонавтом Олегом Новицким и европейским астронавтом Тома ПЕСКЕ должен приземлиться 2 июня в 20 часов 10 минут по времени Астаны в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщает пресс-служба Центра управления полетом.

По информации пресс-службы Роскосмоса, в настоящее время в соответствии с планом полёта осуществляется укладка возвращаемых грузов в спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-03», проводятся бортовые тренировки экипажа и проверки основных систем корабля.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами (ЦУП), расстыковка корабля «Союз МС-03» с МКС планируется 2 июня в 13:50 мск.

Продолжительность пребывания в космическом полёте двух членов экипажа экспедиции МКС-50/51, возвращающихся на Землю, составит 197 суток (выведение на заданную орбиту транспортного корабля состоялось 17 ноября 2016 года незадолго до полуночи).

На орбите нести вахту останутся командир МКС, американский астронавт Пегги Уитсон, бортинженеры — российский космонавт Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер.