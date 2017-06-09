Карагандинские производители смогут участвовать в конкурсе «Лучший товар Казахстана – 2017»

Региональный этап конкурса «Лучший товар Казахстана – 2017» состоится 24 июня.

Палата предпринимателей Карагандинской области приглашает товаропроизводителей к участию.

Всех участников разделят по трем категориям: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары». В каждой номинации выберут по три победителя, которые смогут участвовать в республиканском этапе конкурса в Астане.

Участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг на территории Республики Казахстан. Исключением являются компании, выпускающие военную технику, организации, в которых доля участия государства составляет более 50%, а также предприятия, которые проходят процедуры реабилитации и банкротства.

Главная цель проведения конкурса – реклама отечественных товаров и поддержка отечественных производителей.

Заявки на участие в конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана – 2017» принимаются до 20 июня 2017 года по электронной почте t.yun@palata.kz. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 7212 503640.

Конкурс «Лучший товар Казахстана» проводят с 2001 года. За это время в нем приняли участие более 5 500 компаний.