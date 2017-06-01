Карагандинская область закупила билеты на ЭКСПО — 2017

Карагандинцы купили более 90 тыс. билетов на ЭКСПО-2017.

Выставка открывается в Астане 10 июня и продлится до 10 сентября, сообщила руководитель областного Управления предпринимательства Татьяна Аблаева на брифинге на площадке региональной Службы коммуникаций.

«По прогнозам, в общей сложности около 200 тыс. карагандинцев посетят выставку. На сегодняшний день жители области приобрели более 90 тыс. билетов на ЭКСПО. А впереди три месяца работы выставки. Однозначно, после открытия интерес у людей вырастет, и они будут покупать билеты еще. Из этого производится расчет», – сказала Татьяна Аблаева.

Руководитель считает, каждый казахстанец должен побывать на этом событии.

«Это в целом гордость за страну, которой доверили принять престижную выставку и которая может провести мероприятие такого масштаба. Учитывая, что Караганда находится в 200 км от Астаны, я думаю, многие захотят поехать, чтобы увидеть своими глазами», – добавила руководитель управления.

На ЭКСПО в Караганде подготовили 250 волонтеров: это студенты вузов, хорошо владеющие иностранными языками,которые поедут в столицу 2 июня.