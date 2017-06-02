Интерактивный ресурс представили в Казахстане

В Казахстане запустили уникальный интернет-ресурс в области сохранения и использования экологических систем, передает novoetv.kz.

Программа развития ООН в Казахстане и Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (GEF) , накануне Всемирного дня окружающей природы, который отмечается 5 июня, запустили интернет-ресурс.

Интернет-ресурс «Пилотные проекты в области сохранения и устойчивого использования экосистем» содержит информацию о всех пилотных проектах по сохранению биоразнообразия, внедрению возобновляемых источников энергии, «зеленых» технологий и устойчивому управлению лесным хозяйством, реализуемых по линии ПРООН в Казахстане и Программы микрокредитования Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК «Эко-Даму».

Портал содержит сведения о 123 проектах по четырем регионам Казахстана:

1) Алматинская область представлена 43 проектами;

2) Кызылординская область — 54 проекта;

3) Мангистауская область — 26 проектов;

4) Восточно-Казахстанская область – 1 проект.

Информация на портале будет регулярно обновляться.

Портал позволяет пользователям получить сведения о выполненных и реализуемых пилотных проектах в области устойчивого сельского и лесного хозяйства, внедрения ресурсосберегающих технологий, развития устойчивых видов деятельности вблизи особо охраняемых природных территорий.

Тема Всемирного дня окружающей среды в этом году посвящена единению человека с природой.

Казахстан обладает уникальным набором ландшафтных комплексов: от пустынь до высокогорий и экосистем внутренних морей. При этом засушливые земли занимают более 75% территории страны. Благодаря этому уникальному сочетанию Казахстан характеризуется высокой степенью биологического разнообразия экосистем и их компонентов.

Процессам опустынивания и деградации подвержены около 70% территории страны. Под натиском антропогенной деятельности стала снижаться численность многих видов животных и сокращаться область их обитания. ПРООН вместе с партнерами в Казахстане реализует проекты в области сохранения биоразнообразия страны и внедрению «зеленых» технологий.