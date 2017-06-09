Гороскоп 9 июня

Овен — Помните, что не всем окружающим присуще чувство юмора. Поэтому сегодня пользуйтесь своим остроумием осторожно. Хороший день для покупок, можно приобрести что-то очень оригинальное.

Телец — Сегодня ваши планы могут не понравиться вашему начальству. Возможно, вы несколько оторвались от реальности. И вообще, в этот день лучше больше отдыхать, чем работать.

Близнецы — Сегодня вы можете строить планы на будущее, но не будьте слишком самоуверенны. Не впутывайтесь в авантюры, просчитывайте риски.

Рак — Сегодня звезды подарят вам высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы.

Лев — В этот день дела будут идти ровно, вашей энергии хватит на все. Решения будут приниматься взвешенные и верные, вы сможете целенаправленно двигаться вперед.

Дева — Сегодня активизируются энергетические вампиры и разного рода мошенники и аферисты. Будьте бдительны, не делитесь личной информацией с малознакомыми людьми.

Весы — Сегодня звезды гороскопа будут склонять вас к тому, чтобы игнорировать мнение других, проявляя самостоятельность и инициативу.

Скорпион — Очень удачный день, когда можно рисковать, и этот риск будет оправдан. День благоприятен для упрочения финансового положения, романтических знакомств, установления деловых отношений.

Стрелец — Воздержитесь от того, чтобы делиться с окружающими своими проблемами. Не стоит также комментировать чьи-то действия и лезть в чужие дела.

Козерог — Сегодня будут удачными любые покупки, финансовые вложения, участие в интересном проекте, особенно если в нем возможен творческий подход.

Водолей — Сегодня вы не только будете настроены творчески, но и будете обладать особым шармом. Это даст вам возможность производить особое впечатление на окружающих

Рыбы — Сегодня на вашем пути будет немало препятствий, да и настроение будет неважным. Переломить ситуацию вам поможет ваша фантазия и находчивость.