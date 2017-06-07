Гороскоп 7 июня

Овен — Постарайтесь воздержаться от лишнего общения, не занимайте денег, избегайте финансовых дел с друзьями, иначе и дружбе конец, и денег не заработаете.

Телец — Лучше всего будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте—например, отправиться в музей, в кино или в место, где еще не бывали.

Близнецы — Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать вас сегодня из колеи, однако, поддавшись эмоциям, вы лишь сильнее накалите обстановку.

Рак — Сегодня вы рискуете весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться временно отодвинутыми на второй план.

Лев — Постарайтесь сегодня не говорить много и всегда обдумывать свои слова, так как вы можете выдать информацию, которая вам же и помешаете дальнейшем.

Дева — Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же вы все-таки рискнете отправиться по магазинам, то вам не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал вас за руки перед прилавком.

Весы — Сегодня вероятны вещие сны, интуиция будет обострена. Хороший день для приобретения недвижимости, если только вы не будете руководствоваться эмоциями. Каждый шаг должен быть продуман.

Скорпион — Это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент.

Стрелец — Сегодня возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться — просто нужно подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно.

Козерог — Вам придется приложить массу усилий, чтобы побороть все неприятности сегодняшнего дня. Не срывайтесь на домашних, проявляйте терпение и берегите нервы.

Водолей — Сегодня вам невозможной покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно, как, и не важно, куда, — главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку.

Рыбы — Ворчанием и недовольством вы вряд ли сможете решить проблему, поэтому лучший выход — это расслабиться, доверившись судьбе.