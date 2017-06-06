Гороскоп 6 июня

Овен — Не стоит заниматься серьезными расчетами, возможны ошибки. День хорош для домашней работы и завершения старых дел.

Телец — День склоняет к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему вы способны увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет.

Близнецы — Возможно, что кое-кто намеренно будет вводить вас в заблуждение, преследуя свои корыстные цели. Не принимайте важных решений и не будьте слишком доверчивы, чтобы не разочароваться.

Рак — Это замечательное время для и романтических встреч и семейных вечеров, для веселых вечеринок и приятных покупок. Сегодня любое приобретение будет удачным.

Лев — Прямой путь — самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть.

Дева — Если у вас есть любимый человек, вам стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же вы одиноки, будьте открыты для знакомств.

Весы — Сегодня можно завоевать самые твердые сердца, а можно своим безразличием разрушить те отношения, что создавались годами.

Скорпион — Сегодня вы можете оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться вами манипулировать, преследуя свои цели.

Стрелец — Ваши бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, вы будете не самым легким в общении человеком.

Козерог — Под влиянием эмоций вы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Умерьте свой пыл и не будьте слишком критичны, чтобы избежать неприятностей.

Водолей — Используйте энергию этого дня для активных первых шагов. Избегайте излишнего общения — люди сегодня могут быть взвинчены, возможны конфликты.

Рыбы — Не доставляйте удовольствие своим недоброжелателям, проявляйте мудрость. Сегодня также не стоит давать в долг деньги, особенно друзьям, чтобы дело не закончилось конфликтом.