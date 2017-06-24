Гороскоп 24-25 июня

Овны — Сегодня будут удачными любые покупки, финансовые вложения,участие в интересном проекте, особенно если в нем возможен творческий подход.

Тельцы — День спокойного отдыха, вам пора перевести дух. Ваше окружение будет настроено на мирный лад, и в такие дни, как нынешний, становится очевидным, что жить хорошо, а хорошо жить, в мире и согласии—еще лучше.

Близнецы — Сегодня будете приятно удивилены тем, как о вас отзываются окружающие. Готовьтесь принять самые лестные похвалы.

Раки — Рискуете оказаться в центре внимания тогда, когда вы этого будете меньше всего ожидать. Не теряйтесь, используйте все свое обаяние для достижения собственных целей.

Львы — Звезды желают больше смелости в вопросах, решение которых затягивается. Не бойтесь сделать первый шаг.

Девы — Сможете убедить кого-то в чем-то важном. Используйте все свое красноречие для того, чтобы добиться своего.

Весы — Звезды советуют вам выбраться куда-нибудь, где у вас есть шанс встретиться и поговорить с интересными людьми.

Скорпионы — Сможете убедиться в собственных способностях. Используйте малейшую возможность попробовать свои силы в новом интересном деле.

Стрельцы — Сможете объяснить своим родным и близким то, что они не могли донести уже очень долго. Ищите подходящие слова для того, чтобы быть услышанным.

Козероги — Смогут оптимизировать свою рабочую деятельность. Уделите время планированию и следите за настроением — все получится.

Водолей — Звезды советуют Вам тщательно следить за здоровьем, особенно во второй половине дня. Вы будете особенно уязвимы, если не настроите себя положительно.

Рыбы — Должны будут попрощаться с чем-то или с кем-то. Звезды желают вам смелости.