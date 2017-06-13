Гороскоп 13 июня

Овен — Возможно, вас тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще.

Телец — Сегодня не стоит спорить с партнерами и супругами, не стоит ругать детей за их мелкие шалости. Вы можете кого-нибудь обидеть, да и сами испортите себе настроение

Близнецы — Во всех сферах жизни — и в дружбе, и в работе, и в любви — вам помогут искренность и честность. Четко сформулированная цель откроет перед вами новые возможности.

Рак — Чтобы не наделать ошибок, надо собрать воедино всю картину, поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, изучить факты.

Лев — Сегодня вы способны то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам — крупные проблемы вы сумеете встретить стоически.

Дева — Это очень яркий, красочный день, сейчас важно быть искренними и легкими. Можно предаваться мечтаниям, рекомендуется в этот день полностью спланировать грядущую неделю.

Весы — В этот день у вас может произойти некоторая переоценка ценностей, и это отразится на вашем имидже и манере поведения. Вы предпочтете уделять больше внимания себе любимым, и от этого на душе станет еще лучше.

Скорпион — Этот день обещает удачное решение вашей застарелой проблемы, нужно только применить фантазию и приложить усилия. Чем смелее и неожиданнее вы будете действовать, тем легче справитесь с задачей.

Стрелец — Сегодня постарайтесь целиком и полностью насладиться свободой. Старайтесь убежать подальше от домашних стен, оказаться там, где вы раньше никогда не были.

Козерог — Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день можно смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь.

Водолей — Наступил день, который раскроет ваш внутренний энергетический потенциал. Сегодня вы можете выглядеть потрясающе.

Рыбы — Это один из самых благоприятных дней для серьезных деловых контактов, а еще восстановления дружеских связей, которые могут оказаться на удивление довольно прочными.