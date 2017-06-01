Гороскоп 1 июня

Овны — Вероятно начало плодотворного делового сотрудничества, вы можете рассчитывать на поддержку влиятельных людей, одобрение руководства и помощь союзников.

Тельцы — Будет шанс договориться о долгосрочном сотрудничестве с новыми партнерами, вероятны перспективные проекты, удачные эксперименты.

Близнецы — Сегодня вы более, чем обычно, падки на лесть и склонны верить всему, что вам нравится; критически оценивая то, что говорят другие, вы избавите себя от многих разочарований и неприятных моментов.

Раки — Для многих этот день будет связан с важными долгосрочными начинаниями, началом перемен в деловой сфере.

Львы — Трудности могут возникнуть, но бояться их не следует: вы все преодолеете и добьетесь успеха.

Девы — Не исключен карьерный рост, возможно предложение о сотрудничестве от людей, с которыми вы раньше даже не мечтали иметь дело.

Весы — Возможны денежные поступления, незначительные, но своевременные. Покупки будут удачными.

Скорпионы — Плодотворно проходят деловые переговоры, перед многими Скорпионами открываются новые двери.

Стрельцы — Удачный день, интересный, многообещающий и захватывающий.

Козероги — Хорошо заниматься оформлением документов, посещать государственные организации.

Водолеи — Вы можете открыто говорить о своих чувствах. Нет причин сомневаться в том, что вас поймут правильно и поддержат, если это потребуется.

Рыбы — Вы хорошо справляетесь с решением любых вопросов, даже самых сложных. Вам удается учесть все факторы, заслуживающие внимания, ничего не упустить.