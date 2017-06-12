Геннадий Головкин с братом прибыл в Алматы

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин – в Алматы. Первым делом он съездил отдохнуть на Шымбулак.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прибыл в Алматы.

Минувшие выходные казахстанский боксёр провёл на горнолыжном курорте Шымбулак в компании со своим братом Максимом. Фотографии совместной поездки Максим Головкин выложил на своей странице в Instgram.

Пользователи соцсети написали массу восторженных комментариев в адрес братьев, а также выразили сожаление, что Геннадий Головкин так близко, в Алматы, но нет возможности с ним увидеться. Некоторые даже предложили любимому спортсмену устроить встречу с алматинскими поклонниками. Вот некоторые из комментариев:

«Боксёр! Салем! Родной!»

«Мы любим вас, братья Головкины! И гордимся».

«С приездом! Жаль, что нельзя увидеться со своими фанатами и земляками вживую в Алматы, хотя вы так близко :(«

«Сделайте встречу в Алматы, кто за, поставьте лайк)))»

«Моя мечта с Геной сфотографироваться… Я в Алматы… Но у Гены времени нет, наверное».

7 июня в Караганде открыли физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия Головкина. Суперзвезда мирового спорта лично приехал на церемонию. Увидеть чемпиона воочию собралось более 10 000 человек.

16 сентября на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоится бой Геннадия Головкина с мексиканцем Сайлем Альваресом.

Ранее GGG рассказал об ожиданиях от предстоящего боя.

«Будет другая история. Будет Big Drama Show в сентябре. Будет мексиканская великая битва. Сауль будет моим лучшим соперником из всех, с кем я встречался. Ждите сентября. Что я хочу cказать Канело? Увидимся в сентябре», – сказал Геннадий Головкин.

18 марта казахстанский боксёр Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе. Бой против американца Дэниела Джейкобса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке длился все 12 раундов. Решение в пользу казахстанского боксёра вынесли судьи – 115:112, 115:112 и 114:113.