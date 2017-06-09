Геннадий Головкин подарит Караганде спортивно-игровой комплекс

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин в рамках программы «Туған жер» подарит Караганде детскую площадку.

Новая детская спортивная площадка, как рассказал акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову боксер при личной встрече, появится в 13-м микрорайоне Майкудука.

«Наш Президент выступил с инициативой, с программой «Туған жер» о духовной модернизации, — сказал спортсмену глава региона. — Он призвал бизнесменов, успешных людей заботиться о своей малой родине. Кто-то, может, построит школы, кто-то займется благоустройством своего двора. И многие бизнесмены поддержали эту инициативу».

Геннадий Головкин пообещал, что тоже не останется в стороне.

«Это здорово! — ответил Геннадий Головкин. — Я тоже с радостью присоединюсь к этой программе. Думаю, будет правильно, если я в своем родном дворе, где я вырос, поставлю детский игровой комплекс. Я присоединяюсь и полностью поддерживаю инициативу нашего Президента».

Детская площадка появится в 13-м микрорайоне Майкудука уже на следующей неделе.