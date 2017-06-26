ФК «Шахтер» подписал контракт с новым нападающим

Нападающий Сергей Хижниченко вернулся в «Шахтер», передает пресс-служба этого футбольного клуба.

Сергей Хижниченко официально подписал контракт с карагандинским «Шахтером».

Нападающий уже играл за «Шахтер» с 2011 по 2013 гг.,провел 84 игры и забил 29 голов. В составе «оранжево-черных» Хижниченко стал двукратным чемпионом Казахстана в 2011, и 2012 гг. , обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана 2013 года.

За национальную сборную Казахстана Сергей Хижниченко провел 42 матча и записал в свой актив 8 забитых мячей. Последним клубом форварда был солигорский «Шахтер» из Белоруссии.