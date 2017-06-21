ЕНПФ Карагандинской области проведет день открытых дверей

Филиал Единого накопительного пенсионного фонда Карагандинской области приглашает всех на День открытых дверей, передает novoetv.kz.

В области запущена акция «Доступный ЕНПФ для каждого вкладчика». Что же это означает?

— Мы хотим рассказать людям больше о нашей работе, о том, кто и когда может получить свои пенсионные отчисления, — рассказала начальник отдела выездного обслуживания ЕНФП филиала Карагандинской области Венера Бикузина. — У нас есть льготы для некоторых категорий вкладчиков. Например, инвалиды І и ІІ группы; женщины, воспитывающие 5 и более детей, могут получить свои накопления в 53 года. У нас был случай, когда пришел вкладчик, рассказал, что банк отказал ему в кредите. Оказалось, что на предприятии при перечислении пенсионных начислений неверно указали его дату рождения. Поэтому платежи не поступили на счет, и впоследствии он не получил кредит. Это хорошо, что вкладчик сразу обратился к нам, и мы разобрались с этой ошибкой. А бывают ситуации, когда люди сталкиваются с подобными проблемами уже когда выходят на пенсию. Поэтому мы проводим день открытых дверей, чтобы рассказать вкладчикам все об их пенсионных счетах, о перечислениях и о том, как их контролировать.

Желающие смогут узнать подробности о том, как отслеживать состояние индивидуального пенсионного счета через мобильное приложение, о виртуальном консультанте в информационном киоске и в целом о пенсионных выплатах. Также в этот день можно будет получить индивидуальную консультацию по вопросам накопительного пенсионного обеспечения.

ЕНПФ открывает свои двери для карагандинцев 30 июня, с 10.00 до 17.00, по адресу: проспект Бухар-Жырау, 82 (напротив рынка «Шыгыс»).