ДЧС Карагандинской области предупреждает об опасности степных пожаров

В последние недели в Карагандинской области установилась жаркая погода, а следовательно, появилась опасность степных пожаров.

Больше всего возгораний было зафиксировано в выходные 17 и 18 июня. Всего же в области в этом году зарегистрирован 41 случай возгораний на общей площади 691,812 га, произошел один лесной пожар на площади 0,05 га и два степных пожара на площади 10,96 га.

— Чаще всего причиной пожаров становится невнимательность людей, — комментирует Андрей Моисеев, заместитель начальника управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента по ЧС. — Пожарили шашлыки, не потушили костер, уехали. Бросили окурок в сухую траву, не заметили упавший осколок стекла на сухостой. На дачах также случается много пожаров. Горят, как правило, сразу несколько участков. Люди не соблюдают элементарные правила безопасности; почему-то считают, что пожары к ним не относятся, что с ними такого не произойдет.

Тем временем под Темиртау провели тактические учения, организованные гарнизоном противопожарной службы совместно с темиртауским учреждением по охране лесов и животного мира. Участники отрабатывали слаженные действия при тушении степного пожара. По замыслу учений пожар в степи заметил лесник. К месту прибыли пожарные, они сумели локализовать и потушить пламя и не дали огню перекинуться на лесной массив.

Напомним, для оперативного тушения лесных и степных пожаров в селах региона появятся новые пожарные посты. В Карагандинской области начали претворять в жизнь план акима области по созданию новых пунктов пожарной охраны. До 2020 года должны появиться 20 новых пунктов. Первые три пожарных пункта обустраивают в этом году в селе Актау Жанааркинского района, в селе Баршино Нуринского района и в селе Коргасын Улытауского района.

Если вы собрались на пикник или стали свидетелями степного или лесного пожара, то вам нужно помнить:

— В лесу место для костра следует выбирать подальше от деревьев — как минимум в полутора метрах.

— Если в месте вашего пикника есть готовое кострище, то не разводите огонь на новом месте.

— Если готового места для костра нет, то нужно подготовить его самостоятельно. Для этого снимите верхний слой почвы и положите его кольцом вокруг кострища, в качестве естественного препятствия.

— При разведении огня желательно иметь под рукой не менее десяти литров воды.

— Не бросайте в огонь баллончики, флаконы и зажигалки — они могут взрываться.

— Когда пикник окончен, потушите костер и удостоверьтесь, что он не разгорится вновь. По возможности перекопайте землю вместе с золой. Не раскидывайте угли — они могут загореться вновь.

— Если вы видите степной или лесной пожар, то обязательно пошлите за помощью в ближайший населенный пункт или лесничество.

— Потушить небольшой лесной пожар самостоятельно можно при помощи веника из зеленых веток, мешковины, брезента или одежды. Огонь следует сметать в сторону очага, а небольшие языки пламени затаптывать ногами. Также можно забросать кромку пожара землей.

— Позвоните по телефону 112.