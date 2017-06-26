Санаторий Жосалы

Брат и сестра погибли в Темиртау на глазах у пятилетнего ребенка

Корреспондент 4 часа назад Комментировать 26

21 июня в шестом микрорайоне Темиртау в гаражном обществе произошла трагедия — брат и сестра задохнулись углекислым газом, пытаясь очистить погреб от прошлогоднего урожая картошки. Все случилось на глазах у пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Etemirtau

Первым потерял сознание мужчина, когда спустился в погреб. Женщина, по всей видимости, пыталась ему помочь, но застряла в проеме. За всем наблюдал мальчик, который, увидев тело родственницы, поспешил за помощью. Ребенок обратился к работникам расположенной рядом СТО.

Несчастный случай произошел по улице Амангельды. Кадр телеканала ТТК

«Пришел мальчик, говорит, помогите, потому что провалились дядя с тетей в погреб, они там картошку доставали. Я под машиной был, ремонтировал, а мой напарник пошел туда посмотреть. По его словам, женщина застряла в проеме в погреб, а мужчина в погребе был. Он не стал ее трогать, потому что она хрипела, может внутренности повредила, он вызвал «скорую» или в милицию позвонил — я не знаю», — рассказал автослесарь Иван Стеценко.

Автослесарь Иван Стеценко. Кадр телеканала ТТК «

Скорее всего, мужчина спустился в погреб, почувствовал, возможно, себя плохо. То есть, она увидела, что ему плохо, попыталась спуститься тоже туда вниз оказать ему помощь. И она даже не успела спуститься до конца в сам погреб, либо она спустилась, попыталась оттуда вылезти, но ей стало плохо, потеряла сознание», — говорит руководитель УЧС Темиртау Арман Алпысбаев.

Руководитель УЧС Темиртау Арман Алпысбаев. Кадр телеканала ТТК

Спасатели предупреждают всех владельцев гаражей, что воздействие углекислого газа на организм человека происходит моментально. Прежде, чем спуститься в погреб, нужно кинуть в него горящую бумагу. Если огонь быстро потух, значит — в помещении нет кислорода и спускаться в него нельзя.

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Автор: Корреспондент

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