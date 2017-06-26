Брат и сестра погибли в Темиртау на глазах у пятилетнего ребенка

21 июня в шестом микрорайоне Темиртау в гаражном обществе произошла трагедия — брат и сестра задохнулись углекислым газом, пытаясь очистить погреб от прошлогоднего урожая картошки. Все случилось на глазах у пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Etemirtau

Первым потерял сознание мужчина, когда спустился в погреб. Женщина, по всей видимости, пыталась ему помочь, но застряла в проеме. За всем наблюдал мальчик, который, увидев тело родственницы, поспешил за помощью. Ребенок обратился к работникам расположенной рядом СТО.

«Пришел мальчик, говорит, помогите, потому что провалились дядя с тетей в погреб, они там картошку доставали. Я под машиной был, ремонтировал, а мой напарник пошел туда посмотреть. По его словам, женщина застряла в проеме в погреб, а мужчина в погребе был. Он не стал ее трогать, потому что она хрипела, может внутренности повредила, он вызвал «скорую» или в милицию позвонил — я не знаю», — рассказал автослесарь Иван Стеценко.

Скорее всего, мужчина спустился в погреб, почувствовал, возможно, себя плохо. То есть, она увидела, что ему плохо, попыталась спуститься тоже туда вниз оказать ему помощь. И она даже не успела спуститься до конца в сам погреб, либо она спустилась, попыталась оттуда вылезти, но ей стало плохо, потеряла сознание», — говорит руководитель УЧС Темиртау Арман Алпысбаев.

Спасатели предупреждают всех владельцев гаражей, что воздействие углекислого газа на организм человека происходит моментально. Прежде, чем спуститься в погреб, нужно кинуть в него горящую бумагу. Если огонь быстро потух, значит — в помещении нет кислорода и спускаться в него нельзя.