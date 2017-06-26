Афиша: праздничные мероприятия, посвященные Дню Столицы в Астане

Праздничные мероприятия ко Дню Столицы в Астане запланированы на несколько выходных.

Свой день рождения столица начала праздновать 17 июня. Праздничную программу открыл ежегодный международный фестиваль Art-Fest, который объединяет танцевальные и музыкальные фестивали, симпозиум художников. Закрытие фестиваля намечено на 10 сентября.

1 июля будет организован Международный летний Кубок КВН с участием Александра Маслякова. Мероприятие пройдет в ЦКЗ «Қазақстан».

Со 2 по 6 июля в столице пройдет юбилейный, X международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». В этом году посетители фестиваля увидят захватывающие выступления акробатов, канатоходцев, фокусников, жонглеров и клоунов.

С 1 по 3 июля на городской площади перед акиматом Астаны пройдет II международный фестиваль народного танца «Шашу».

3 июля в театре «Жастар» состоится Республиканский конкурс поэтов «Мүшайра». В тот же день в концертном зале «Астана» пройдет концерт традиционных исполнителей «Астанаға тарту».

3 июля в ЦКЗ «Қазақстан» пройдет концерт группы «МузАрт».

3-4 июля в Камерном зале ГТОБ «Астана Опера» состоится Фестиваль тюркской музыки «Астана Арқау».

4 июля на площади у памятника Абаю Кунанбаеву состоится праздник книги и поэзии.

4 июля пройдет церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан. Место проведения — ЭМК «Атамекен».

4 июля еще одно выступление КВН состоится в во Дворце мира.

3-4 июля на городской площади перед акиматом Астаны пройдет фестиваль International Street dance Session in Astana. На шоу приедут лучшие танцоры Казахстана и ближнего зарубежья. Судить соревнования будут известные зарубежные хореографы.

6 июля на городской площади перед акиматом также пройдут концерты казахстанских групп «Умай» и «Мотороллер».

С 4 по 6 июля для маленьких гостей и жителей столицы на площади перед «Байтереком» пройдет международный детский фестиваль «Шаттық».

4 и 5 июля у монумента «Байтерек» и в парках города пройдет международный фестиваль духовых оркестров «Астана самалы». Участниками фестиваля в этом году станут духовые оркестры Государственной академической филармонии акимата Астаны, Национальной гвардии РК и другие.

4-6 июля проведут фестиваль народных оркестров «Серпер». Он будет проходить у монумента «Байтерек» и в городском парке.

6 июля для любителей петь самостоятельно организуют республиканский чемпионат по караоке на суперкубок акима Астаны «Поют все!», который пройдет на городской площади.

С 6 по 15 июля в ледовом дворце «Барыс-Арена» пройдет ледовое шоу-сказка «Щелкунчик» с участием мировых звезд фигурного катания. Шоу, созданное по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король», обещает быть очень зрелищным.

8 июля на площади у монумента «Байтерек» пройдет концерт из цикла «Энергия музыки».

8 июля на площади перед акиматом выступит популярный казахстанский певец Доса.

9 июля в амфитеатре на территории выставки EXPO в программе концерта «Ритмы Астаны» выступят артисты и творческие коллективы Астаны.

По информации сайта Today.kz.