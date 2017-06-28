28 июня — День работников связи и информации Казахстана

Ежегодно 28 июня все журналисты отмечают свой профессиональный праздник — День работников связи и информации.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года празднование было установлено 28 июня. И сегодня все работники средств массовой информации Республики получают поздравления от коллег, друзей и руководства с профессиональным праздником, а Президент Казахстана объявляет благодарности и присуждает различные награды наиболее отличившимся из них.

Novoetv.kz так же поздравляет своих коллег с этим праздником!

Журналист – это очень важная, интересная и сложная профессия, требующая не только глубоких знаний и эрудиции, но и особого таланта!

Только благодаря вашему непосильному труду слушатели и читатели всегда узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомимся с велики людьми.

Журналисты — уши и глаза жителей города, неизменные посредники между общественностью и народом.

Пусть в этот день исполнятся заветные мечты, а ваша красноречивость получит достойный отзыв и принесет вам желанную известность. Ну, а профессиональный праздник пусть подарит множество улыбок и беззаветного счастья!