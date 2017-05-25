Вынесен приговор виновным в смерти людей на шахте «Саранской»

Виновным в смерти шахтеров начальнику и машинистам «Саранской» вынесен приговор,передает Today.kz.

К пяти годам ограничения свободы приговорены трое должностных лиц шахты «Саранская» АО «АрселорМиттал Темиртау». Начальник и машинисты шахты признанны виновными в нарушении правил техники безопасности, что привело к гибли четверых горняков и госпитализации еще пятерых.

«Судья Талгат Амрашев признал троих подсудимых виновными по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Каждый из троих подсудимых — Сергей Мишин, Дмитрий Арабаджи и Евгений Трофимович — приговорен к пяти годам ограничения свободы», — сообщили в канцелярии суда.

Все эти пять лет они будут находиться под пробационным контролем, то есть, обязаны регулярно отмечаться в службе пробации уголовно-исполнительной системы, не менять место жительства и не посещать увеселительные заведения после 22:00.

Кроме того, они лишены права занимать руководящие посты, а также какие-либо должности на промышленном производстве сроком на три года.

Ранее компания называла сумму экономического ущерба в связи с трагедией в шахте в размере более 118,7 миллиона, но от подачи иска отказалась.

«Иск не заявлялся. Самая страшная потеря в групповом несчастном случае – это люди. Погибли четверо. Это невосполнимая утрата, которая не будет восстановлена никаким иском», — прокомментировал директор по производству Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Танат Дауов.

Обвинения в гибели четырех шахтеров были предъявлены троим должностным лицам шахты Саранская – двоим машинистам и начальнику участка.

Напомним, 10 ноября в 15 часов в шахте «Саранская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел несчастный случай, унесший жизни троих рабочих. Еще один горняк скончался 11 ноября в 15:00 часов.

В акте республиканской комиссии указано, что причиной трагедии стала приступная халатность должностных лиц, а также были, выявила факты грубых нарушений правил техники безопасности в шахте и установлена 100-процентная степень вины работодателя, и нулевая степень вины работников.