Владельцы разрушенных паводком домов в Шетском районе получат новые дома

В Шетском районе в результате весеннего половодья было подтоплено 15 домов. По заключению технической экспертизы, 5 домов признаны аварийными и непригодными для проживания. Пострадавшим оказывают помощь в приобретении нового жилья.

«Принимаются меры по обеспечению жильем жителей 5-ти домов станции Карамурун Красно-Полянского сельского округа. Будет приобретено три дома за счет средств районного бюджета. Две семьи получат компенсации в сумме 5 млн. тенге из благотворительных средств общества Красного Полумесяца. В настоящее время достигнута договоренность с владельцами домов, выставленных на продажу в этом населенном пункте. Ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на выкупаемые дома», — сообщили в акимате Шетского района.

По оценке комиссий, в Шетском районе в результате паводков нанесен урон имуществу жителей на сумму 4,7 млн. тенге. Пострадавшим возместят ущерб из средств районного бюджета. Отмечается, что последствия паводка 2017 года удалось минимизировать благодаря подготовительным работам и мерам предупредительного характера, принятым местными исполнительными органами и службами ЧС.

Пострадавшие жители получили гуманитарную помощь продуктами питания по линии общества Красного Полумесяца. Выделены строительные материалы на ремонт домов. Двум семьям предоставлено временное жилье.