Вернуть жезлы полицейским просят жители сел Карагандинской области

Вернуть жезлы инспекторам дорожно-патрульной полиции просят жители поселка Акшатау и Курминского сельского округа Карагандинской области.

С такой просьбой сельчане обратились во время мероприятия «Приемная на дороге» к руководству управления административной полиции департамента внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе местной полицейской службы, сельчане считают, что отсутствие жезла способствует снижению водительской дисциплины.

«Сельчане живут вдоль дороги. Курминский сельский округ находится в нескольких километрах от трассы Алматы — Екатеринбург. Поселок Акшатау — всего в километре от трассы. Они считают, что без жезла трудно ловить нарушителей, тем более что на трассе сотрудников без жезла в ночное время не видно, и водительская дисциплина резко снизилась», — сообщили в пресс-службе местной полицейской службы.

Республиканская акция «Приемная на дороге» проходит по маршруту Караганда-Жумабек-Аксу-Акшатау-Балхаш — Приозерск. Через эти населенные пункты проходит трасса республиканского значения Алматы-Екатеринбург, на которой с начала года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий.

«Жителям городов и сел, водителям и подросткам, пришедшим на акцию, была представлена возможность задать вопросы полицейским и получить на них квалифицированные ответы. В основном, водителей интересовал вопрос по имеющимся штрафам и возможность возврата жезлов сотрудникам дорожно-патрульной полиции. На большом экране полицейские транслировали видеоролики, призывающие соблюдать правила дорожного движения. Водителям с детьми полицейские показывали, как установить детское удерживающее устройство. Все участникам были розданы подарки», — сообщили в пресс-службе местной полицейской службы.