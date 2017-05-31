Санаторий Жосалы

В Казахстане может подорожать бензин АИ-80

Корреспондент 13 часов назад Комментировать 17

По данным сайта Kolesa.kz, Минэнерго готовит приказ, отменяющий госрегулирование цен на этот вид топлива.

Приказ министра об отмене перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование, а также о прекращении действия предельных розничных цен выложен на общественное обсуждение на сайте egov.kz.

«Предполагается, что в середине июня документ согласуют с Миннацэкономики, зарегистрируют в Минюсте и спустя десять дней после его публикации приказ вступит в силу. Таким образом, в первых числах июля 2017 года в Казахстане не останется ни одного вида ГСМ, цены на которые подконтрольны государству», — сообщает издание.

В данное время госрегулирование касается только бензина марки АИ-80. Цену на АИ-92 министерство перестало регулировать в сентябре 2015 года. В августе 2016-го в свободное плавание отправились цены на солярку. 80-й на заправках сегодня частенько оказывается в дефиците, а в начале 2018 года он должен вообще исчезнуть с колонок заправочных станций.

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Автор: Корреспондент

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