В Караганде разыскивают преступную группировку

Разыскивается преступная группировка, которая обманывает пожилых людей в Караганде, передает пресс-служба ДВД области.

Полицейскими Центрального отдела полиции УВД Караганды составлены ориентировки на мошенников, которые втираются в доверие пенсионеров и выманивают у них деньги и ценности.

По неоднократным фактам мошенничества в отношении лиц преклонного возраста разыскиваются девушки европейской внешности.

Девушки могут представляться работниками банка, райсобеса, поликлиники, пенсионного фонда. Возможно, могут менять облик, а именно использовать парик, макияж, менять цвет волос. Возраст девушек от 25 до 30 лет, рост 160-170 сантиметров.

В числе разыскиваемых есть и мужчина европейской национальности в возрасте от 40 до 45 лет. Рост 180-190 сантиметров, волосы с проседью.



Фото Tengrinew.kz

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