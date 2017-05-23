В Караганде психически нездоровым водителям выдавали водительские права

Сотрудники ДВД выдали водительские удостоверения людям, состоявшим на учете в психоневрологическом диспансере.

При проверке прокуратурой района Казбек би в Караганде было выявлено, что сотрудники ДВД выдали водительские удостоверения людям, состоявшим на учете в психоневрологическом диспансере.

В ходе проверки выяснилось, что полицейские выдали три удостоверения личности по поддельным медицинским справкам психоневрологического диспансера.

«По результатам проверки прокуратурой района вынесено представление об устранении нарушений законности в органы внутренних дел для аннулирования в судебном порядке водительских удостоверений на право управления транспортными средствами, выданных трем гражданам, состоящим на учете в специальном медицинском учреждении», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Выявленный факт зарегистрировали в книге учета информации прокуратуры района по признакам преступления. Сейчас дело направлено в областной ДВД для проведения досудебного расследования.