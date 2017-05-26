В Караганде продают бронированный лимузин

Бронированный лимузин за 78 млн тенге выставили на продажу в Караганде, передают kolesa.kz.

Класс защиты лимузина позволяет ему без проблем останавливать пули калибра 7.62 мм, выпущенные из снайперских винтовок. Необычный Mercedes-Benz S-Class выставили на продажу в Караганде.

Бронированный лимузин, построенный компанией Carat Duchatelet, известным производителем защищённых авто. В его основе лежит седан S 500L 4Matic, который удлинили на целых 45 см. Бронекапсула (стандарт защиты B6) позволяет машине выдерживать огонь из пистолетов, и автоматического оружия калибра 7.62, автомата Калашникова.

Под капотом «221-го» стандартный 435-сильный V8, который работает в паре с автоматом и системой полного привода. Мастера доработали тормозную систему, так как вес седана увеличился до 3.5 тонны.

Для задних пассажиров предусмотрен большой дисплей с DVD-проигрывателем, мини-бар.

Такое удовольствие стоит недёшево. Цены на стандартный полноприводный S500 2012 года выпуска в Казахстане доходят до 20 млн тенге. А за этот лимузин отдать придётся почти в четыре раза больше, а именно 78 млн.