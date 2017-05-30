В Караганде построят новый Дворец детей и юношества и киноконцертный зал

На встрече депутатов и Общественного совета города с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым обсудили план застройки нового центра, который расположится на Юго-Востоке, передает пресс-служба акима Карагандинской области.

В скором будущем там должен появиться Дворец детей и юношества. Его построят на пересечении улиц Приканальной и Букетова. По плану в новом здании будет единственный в Караганде 50-метровый бассейн. Там же, по просьбе членов Общественного совета, оборудуют и спортзалы с высокими потолками, предназначенные для занятий гимнастикой и прыжками на батуте. Кроме того, в новом ДДЮ будут заниматься творческие коллективы, танцевальные и вокальные ансамбли. Проект здания уже разработан.

Что же касается строительства киноконцертного зала, то сейчас решается вопрос с его расположением. Место для него выделили еще в 2012 году, однако сейчас решили, что оно не подходит: район застроили жилыми домами, и здание здесь попросту не будет смотреться. Новый участок под строительство определили на пересечении улиц Волочаевская и Букетова, недалеко от жилого комплекса «Панель-Центр». Известно, что новый киноконцертный зал сможет принять 1250 зрителей и будет соответствовать самым последним требованиям.