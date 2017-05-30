В каких городах Казахстана нужно готовиться к непогоде

Штормовое предупреждение объявили сразу в четырёх областях Казахстана! По данным Казгидромета, уже с сегодняшнего дня на севере, юге и в центре страны ожидается ливень, град и сильный ветер.

Новости о предстоящих заморозках огорчили казахстанцев. Резкое снижение температуры ждут сразу в нескольких регионах.

По данным Казгидромета, в северных, центральных, южных и юго-восточных областях к тому же прогнозируют ливень, порывистый ветер и град.

В Петропавловске объявили штормовое предупреждение. Температура сегодня не превысит плюс 15-ти.

В Кокшетау и Костанае тоже нежарко – 12-16 градусов выше ноля.

И вот наиболее экстремальный прогноз синоптики дают в Акмолинской области: обещают даже ночные заморозки.

Изменчивая погода доставляет неудобства и алматинцам. Буквально вчера на город обрушился сильный ливень и град. Жители отреагировали сразу: тут же стали выкладывать фото и видео в социальные сети.

Когда, наконец, наступит потепление, синоптики сказать точно не могут. Дело в том, что дожди и грозы связаны с активным холодным атмосферным фронтом. И тепло станет, как только они переместятся на юг Западной Сибири и Алтая. А когда это произойдёт, неясно.