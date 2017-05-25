В Департаменте по ЧС предупреждают об опасности лесных пожаров

За пять месяцев этого года в Карагандинской области было зарегистрировано 20 случаев возгорания на общей площади 329 тысяч 185 га и один лесной пожар на площади 0,05 га.

— Чаще всего пожары происходят из-за невнимательности, — говорит Андрей Моисеев, заместитель начальника Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности. — Пожарили шашлыки, не потушили костер, уехали. Бросили окурок в сухую траву, не заметили осколок стекла, упавший на сухостой. На дачах также случается много пожаров. Горят, как правило, сразу несколько участков. Люди не соблюдают элементарные правила безопасности, почему-то считают, что пожары к ним не относятся и с ними такого не произойдет.

Чтобы отдых у костра не обернулся трагедией, в Департаменте по ЧС разработали памятку с правилами для отдыхающих.

— Место для костра следует выбирать подальше от деревьев. Минимальное расстояние — полтора метра.

— Если на месте вашего пикника есть готовое кострище, разводите огонь именно там.

— Если готового места для костра нет, то нужно подготовить его самостоятельно. Для этого снимите верхний слой почвы и разложите его кольцом вокруг кострища.

— При разведении огня желательно иметь под рукой не менее десяти литров воды.

— Не бросайте в огонь баллончики, флаконы и зажигалки — они могут взрываться.

— Когда пикник окончен, потушите костер и удостоверьтесь, что он не разгорится вновь.

По возможности, перекопайте землю вместе с золой. Не раскидывайте угли — они могут загореться вновь.

— Если вы наткнулись на небольшой лесной пожар, то обязательно обратитесь за помощью в ближайший населенный пункт или лесничество.

— Потушить небольшой лесной пожар самостоятельно можно при помощи зеленых веток, мешковины, брезента или одежды. Огонь следует сметать в сторону очага, а небольшие языки пламени затоптать ногами. Также можно забросать кромку пожара землей.