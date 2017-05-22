В бою с Альваресом GGG подсказали победную стратегию

На сайте Boxing News Results журналист Рич Чейни рассказал, какую стратегию следует выбрать Геннадию Головкину для победы над Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Vesti.kz.

В среднем весе у «Канело» недостаточно мощи, необходимой для того, чтобы у того был шанс нокаутировать Головкина.

«Для «Канело» все закончится печально, когда он попадет в ринг с Головкиным, потому что 16 сентября он попадет под град мощных ударов. «Канело» может сколько угодно уклоняться головой, но Головкин поймает его своими джебами и выстрелами по корпусу», — написал Чейни.

По мнению журналиста, Головкин должен придерживаться следующего плана, чтобы побить «Канело»:

— оказывать непрерывное давление;

— постоянно использовать джеб;

— бить по корпусу;

— не позволять «Канело» отдыхать на канатах;

— избегать левого хука «Канело».

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Геннадия Головкина, нашел «хорошее место» для проведения боя казахстанского боксера с Альваресом. Леффлер имел в виду стадион Rose Bowl Stadium, расположенный в городе Пасадена (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), на котором состоялся концерт группы U2.

Кроме того, аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс высказал свое мнение о том, почему у Головкина, в отличие от «Канело», нет права на поражение в бою.

«Мне не нравится слово разоблачать. Но если Головкин проиграет «Канело», многие скажут, что он был раскрыт. Флойд Мейвезер также выиграет от победы «Канело». Потому что он останется единственным боксером, который победил «Канело», а Альварес победил монстра в лице GGG. Я довольно долго защищал наследие Головкина, но правда в том, что если он проиграет «Канело», критика со стороны СМИ убьет его наследие. Это звучит плохо, но это та игра, в которой мы находимся. «Канело» — конкурент, но с точки зрения наследия у него больше маневров для ошибок. Он может проиграть Головкину», — отметил автор.