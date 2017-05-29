В Ботакаре почтили память погибших полицейских

В Карагандинской области в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района увековечили память о погибших на службе сотрудниках. Мемориальную доску установили на территории районного Управления внутренних дел.

«В нашей службе неразрывно связаны жизнеутверждающие ноты с горечью боевых утрат. Сегодня мы собрались здесь с вами вспомнить о тех, кто до последней минуты оставался верным присяге. В борьбе за права и свободу граждан погибли немало сотрудников полиции. К сожалению, ежегодно по всему Казахстану списки полицейских, которые положили свою жизнь на алтарь справедливости и закона, пополняются все новыми и новыми фамилиями. Мы обязаны помнить о каждом из тех, кто отдал самое дорогое — жизнь, во имя торжества закона, мира и спокойствия. На примере их доблести и стойкости будет воспитано не одно поколение сотрудников полиции», — сказал заместитель начальника ДВД Карагандинской области полковник полиции Ардак Ынтыкбаев на церемонии открытия мемориала.

Минутой молчания почтили память погибших при исполнении сотрудниках полиции. Оружейные залпы прозвучали в честь павших героев.

Родственники погибших сотрудников также посетили церемонию. Муж Гулнар Хомутовой погиб 16 лет назад, он служил участковым в поселке Кушокы. Супруга погибшего поблагодарила руководство ДВД и власти района за оказанное внимание и сохранение памяти.