События 29 мая

29 мая в мире отмечают:

Международный день миротворцев ООН

Всемирный день здорового пищеварения

Россия День военного автомобилиста

Россия День ветеранов таможенной службы

США День Висконсина (Висконсин)

США Род-Айленд, День вступления в США

События:

1802 — Физик и основоположник электрометаллургии академик В. В. Петров открыл явление электрической дуги.

1900 — Компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее так станут называть все эскалаторы).

1916 — Утверждён официальный флаг президента США.

1922 — Верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

1923 — Образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1960 — В СССР вышел первый номер еженедельного журнала «Футбол».

1975 — На Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — «БелАЗ-7520».

Родились:

1909 — Янина Жеймо, советская киноактриса польского происхождения. Снималась в кино с 1925 года. Окончила мастерскую ФЭКС в Ленинграде (1929). Актриса киностудии «Ленфильм». Популярность принесли фильмы «Разбудите Леночку» (1934), «Подруги» (1935) и «Враги» (1938). В 1939 году получила орден «Знак Почёта».

1917 — Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США. Сразу же после окончания войны начал политическую карьеру, в 1947 году был избран от штата Массачусетс в Палату представителей США, где пробыл до 1953 года. Тогда же стал сенатором Массачусетса и занимал эту должность до 1960 года

1953 — Дэниел Эльфман, американский композитор, автор саундтреков к мультфильму Симпсоны, Труп невесты, фильмам Эдвард Руки-ножницы, Чарли и шоколадная фабрика и многим другим.

1953 — Александр Абдулов, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, заслуженный артист РСФСР (1986), народный артист РСФСР (1991) После окончания школы Александр, по настоянию отца, пытался поступить в театральное училище имени Щепкина, но неудачно. Вернувшись из Москвы, он поступил на факультет физкультуры Ферганского государственного педагогического института. Одновременно он работал в театре у отца рабочим сцены. Через год Александр Абдулов поступил в ГИТИС, на курс И. М. Раевского.

1989 — Даниэль Райли Кио, американская актриса и модель. Наиболее известна по участию в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Номинантка на премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Девушка по вызову».