Слух о переезде бродяг из Астаны в Караганду прокомментировали в ДВД

Интернет-пользователи активно распространяют информацию о возможном перемещении уличных бродяг из Астаны в Караганду. В ДВД Карагандинской области опровергли эти сведения.

По мессенджеру WhatsApp было распространено следующее сообщение:

«30 мая сказали, что из Астаны из-за EXPO в Майкудук привезли четыре автобуса бомжей. Держат их в 13 микрорайоне. Уже начались разбои. Предупредите родственников и детей, чтобы были осторожны», — говорится в рассылке.

В ДВД Карагандинской области заявляет, что данная информация является недостоверной.

Полицейские напоминают о том, что распространение ложной информации карается законом и призывают граждан узнавать новости из официальных источников.