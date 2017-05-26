Ремесленный центр «Шебер» для людей с ограниченными возможностями

В гостях программы «Три Товарища» Наталья Воротынская рассказала про ремесленный центр людей с ограниченными возможностями «Шебер.

Раньше Наталья мечтала заниматься техникой «крези ворк», но для этого нужна была машинка. Её у нашей мастерицы не было, да и шить она не умела. В одном из мастер-классов она увидела, что эту технику можно сделать в войлоке. После этого Наталья стала искать того, кто смог бы обучить её войлоковалянию.

Курсы по войлоковалянию — это реализация государственного проекта «Дорожная карта занятости 2020», в рамках которого проводятся бесплатные курсы по обучению населения и предоставления им рабочих мест . Ремесленный центр «Шебер» взял на себя проведение этих курсов. В первой группе обучались люди с ограниченными возможностями.

Все эти люди после обучения остались работать в творческом центре «Шебер», и они успешно существуют уже около года.

В мастерской работают десять человек — это полноценные мастера, которые прошли обучения и получили сертификаты. Теперь они трудоустроенны официально в ремесленном центре «Шебер» и уже имеют большие успехи.

«Мы набираем учеников, но это только уже зависит не от нас,а от государственной программы. В этом году произошла небольшая задержка: обещали открытие курсов в феврале — марте, но к сожалению, курсы не открыты до сих пор мы ждем набор в июне. У нас очень много желающих пройти это обучение и в дальнейшем работать с нами»,— сказала Наталья.

На этих курсах обучают делать все из войлока: вещи для носки и сувенирная продукция и даже картины из шерсти. Обучение длится четыре месяца.

«Как мастер я могу сказать, что четыре месяца это очень мало. Все, кто выпустился сейчас продолжают обучение в процессе своей работы. Но самыми первоначальными навыками за четыре месяца можно овладеть, в зависимости от способностей человека»,- сказал руководитель центра.

В одной из групп, которые обучала Наталья были люди с инвалидностью по зрению, и несколько человек из них -абсолютно слепые. Руководителю приходилось объяснять своим ученикам все руками. У Натальи такая специфика работы: она берет руки своего ученика и показывает, как надо работать. Иногда ей приходилось закрывать глаза , чтобы понять, что ее ученик должен почувствовать.

«Я вижу, но я должна объяснять что надо чувствовать . Здесь главное внушить веру в себя»,- сказала Наталья о своей работе.

В завершение курсов выдается сертификат, где написано,что человеку присваивается квалификация мастера по войлоковалянию. С этим сертификатом можно работать в «Шебере», или открыть свое дело.

Раньше в Темиртау не было площадки, на которой ремесленники могшли бы реализовывать себя. У них возникла идея, что нужно создать такую творческую площадку. Ремесленники начали проводить такие благотворительные ярмарки. Почему они благотворительные? Потому что в этом месте где находится плащадка для ярмарок,есть организация , помогающая детям с инвалидностью.

«Они постоянно оказывают какую-то помощь , ставят боксы и собирают средства для больных детей. Когда мы стали проводить эти ярмарки мы стали брать этот бокс с собой. Выручку, которую мы получаем от этих ярмарок, мы складываем в бокс, привлекаем внимание людей к этим боксам»,— рассказала Наталья про ярмарки.

Ремесленники центра «Шебер» приняли участие в создание ковра мира, длина которого 17 метров. Работа ремесленников идет отдельным фрагментом, там прописано, чьи это работы, даже имена тех, кто создал. Ковер мира выставят на ЭКСПО.

Совместно с ассамблей народов Казахстана творческий центр «Шебер» провел акцию «Смотрите чаще в детские глаза». Они ездили с мастер-классами по детским домам Темиртау и в один детский дом Караганды.Ремесленники делали с детьми цветы, которые потом вошли в панно, которое подарили Дому Дружбы. Его уникальность состоит в том, что на нем написаны имена детей участвовавших в создание панно.

Novoetv.kz желает творческих успехов Наталье! Спасибо ей за ее труды и за то, что она вселяет веру в людей и за красивые изделия из войлока, которые она делает.