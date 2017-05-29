Реабилитационный центр для инвалидов открыли в Карагандинской области

Реабилитационный центр для граждан с ограниченными физическими возможностями открыт в Каркаралинске Карагандинской области.

При строительстве трехэтажного центра велась ежедневная консультация с инвалидами, которые приезжали на стройку и давали рекомендации для удобства в дальнейшей эксплуатации здания.

Общая стоимость затраченных на ремонт средств и приобретение медицинского оборудования составила 703 миллиона тенге. Из республиканского бюджета на строительство центра было выделено 447 миллионов тенге. Остальные 225 миллионов тенге выделил спонсор. Центр рассчитан на 64 места.

«Стационарная социально-медицинская помощь максимально приближена к домашним условиям. Это современный центр отвечает международным стандартам. Создание комфортных условий для людей с ограниченными физическими возможностями — это приоритет в социальной политике государства в соответствии с законом «О ратификации Конвенции «О правах инвалидов», -отметил заместитель акима Карагандинской области Жандос Абишев.

Для незрячих людей все записи на информационных стендах нанесены азбукой Брайля. В здании имеются два парикмахерских зала, комната социально-бытовой реабилитации, то есть кухня, где инвалиды при желании смогут сами приготовить себе обед. В лечебном корпусе имеются двухместные и одноместные номера. Для спинальных больных открыт отдельный блок на 15 коек. На первом этаже имеются кабинеты травматолога-ортопеда, реабилитолога, невропатолога, хирурга.

«Учреждение готово оказывать услуги более чем 500 лицам с ограниченными физическими возможностями в год. Всего в Карагандинской области проживают около 16 тысяч человек с инвалидностью первой и второй групп. Срок реабилитации — от двух недель до полугода», — рассказал исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим Галиуллин.

По материалам inform.kz