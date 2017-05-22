Порядок компенсации инфляции по пенсионным накоплениям

О порядке компенсации инфляции по пенсионным накоплениям рассказали в ЕНПФ, передает пресс-служба.

Согласно 5 статьи закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», при наступлении права на выплату пенсий каждому получателю индивидуально рассчитывается сумма выплаты разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммы накоплений на индивидуальном счете.

«На получение выплаты разницы по гарантии государства имеют право лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно; выехавшие на постоянное место жительства за пределы РК иностранцы и лица без гражданства; в случае смерти лица, имеющего право на выплату разницы, выплата осуществляется наследнику в порядке, установленном Гражданским кодексом РК», — сообщили в ЕНПФ.

Расчет и выплату разницы по гарантии государства осуществляет НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан».

Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться с заявлением в госкорпорацию.

«В течение двух рабочих дней со дня принятия заявления в ЕНПФ направляется уведомление о представлении сведений о наличии индивидуального пенсионного счета и суммах пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и ОППВ. В свою очередь ЕНПФ в течение двух рабочих дней со дня поступления уведомления предоставляет в электронном формате данные о запрашиваемой информации», — сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Получив сведения из ЕНПФ, специалисты НАО должны в течение рабочего дня сверить их с суммой пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ) с учетом уровня инфляции на соответствующий период.

Если сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ:

— больше или равна сумме внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется, и НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» выносит решение об отказе в назначении выплаты разницы;

— меньше суммы фактически внесенных ОПВ и ОППВ с учетом уровня инфляции, НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» в течение одного рабочего дня производит расчет суммы выплаты разницы. Единовременная выплата за счет средств республиканского бюджета перечисляется на банковский счет получателя.

Подробную информацию можно получить, позвонив на короткий бесплатный номер НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» — 1414.

По данным Министерства финансов РК, выплаты гарантийных обязательств государства по сохранности пенсионных взносов 2016 года составили 11,615 миллиарда, за январь-март 2017 года – 2,589 миллиарда тенге.